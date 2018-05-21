Савченко за час голодування в СІЗО схудла на 20 кілограмів - адвокат

Підозрювана в підготовці терактів і поваленні державної влади нардеп Надії Савченко за час голодування в СІЗО схудла на 20 кілограмів.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів її адвокат Олександр Шадрін.

"Її організм уже дуже виснажений. Будь-яке голодування - це серйозне випробування для будь-якої людини. Вона п’є воду, були певні медичні втручання. Я так розумію, що якісь препарати їй доводилося приймати", - повідомив адвокат.

За словами Шадріна, він та рідні Савченко неодноразово просили її припинити голодування.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Савченко на 60 діб.

19 травня стало відомо, що нардеп Надія Савченко знову найняла адвокатів, які захищатимуть її у суді. Ними стали Олександр Шадрін та Костянтин Глоба.

Державна адвокатка Юлія Ткач, яку надали Савченко після того, як вона відмовилася від платних адвокатів, імовірно, поки не продовжуватиме роботу у справі.

Як повідомлялося, на початку квітня від Савченко пішов адвокат Віктор Чевгуз. Своє рішення він пояснив тим, що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Шадрін став адвокатом Савченко 6 травня. Раніше він захищав, зокрема, екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, екс-нардепа від забороненої Компартії України Аллу Александровську та "антимайданівця" Гната Кромського, відомого на прізвисько "Топаз".

11 травня адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай відмовилися захищати Савченко. Причиною вони назвали "некоректну поведінку" і позицію сестри політика Віри.

14 травня нардеп відмовилася від своїх адвокатів Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила суд надати їй нового, державного адвоката.

"Я не є олігархом і з багатої родини – я не можу собі дозволити платних адвокатів", – пояснила Савченко.

Їй було призначено адвоката Юлію Ткач із Центру безоплатної правової допомоги.

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