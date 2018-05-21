Савченко за время голодовки в СИЗО похудела на 20 килограммов - адвокат

Подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти нардеп Надежды Савченко за время голодовки в СИЗО похудела на 20 килограммов.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал ее адвокат Александр Шадрин.

"Ее организм уже очень истощен. Любое голодание - это серьезное испытание для любого человека. Она пьет воду, были определенные медицинские вмешательства. Я так понимаю, что какие-то препараты ей приходилось принимать", - сообщил адвокат.

По словам Шадрина, он и родные Савченко неоднократно просили ее прекратить голодовку.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на 60 суток.

19 мая стало известно, что нардеп Надежда Савченко снова наняла адвокатов, которые будут защищать ее в суде. Ими стали Александр Шадрин и Константин Глоба.

Государственная адвокат Юлия Ткач, которую предоставили Савченко после того, как она отказалась от платных адвокатов, вероятно, пока не будет продолжать работу по делу.

Как сообщалось, в начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Свое решение он объяснил тем, что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Шадрин стал адвокатом Савченко 6 мая. Ранее он защищал, в частности, экс-мэра Славянска Нелю Штепу, экс-нардепа от запрещенной Компартии Украины Аллу Александровскую и "антимайдановца" Гната Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

11 мая адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай отказались защищать Савченко.Причиной они назвали "некорректное поведение" и позицию сестры политика Веры.

14 мая нардеп отказалась от своих адвокатов Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина и попросила суд предоставить ей нового, государственного адвоката.

"Я не являюсь олигархом и из богатой семьи - я не могу себе позволить платных адвокатов", - пояснила Савченко.

Ей была назначена адвокат Юлия Ткач из Центра бесплатной правовой помощи.

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