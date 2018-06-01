Силовики поговорили із потенційними жертвами спецслужб РФ

Журналісти Матвій Ганапольський та Євген Кисельов розповіли, що зустрілися із українськими правоохоронцями, які розповіли їм про список потенційних жертв спецслужб РФ.

Про це журналісти розповіли в ефірі телеканалу "Прямий".

"Це була зустріч, пов'язана зі справою Бабченка і з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні… Це була службова зустріч з питань безпеки для тих людей, які знаходяться в цьому списку", - розповів Ганапольський.

Він зазначив, що присутні підписали спеціальний документ про нерозголошення, "тому скажемо тільки те, що можна сказати".

"Сенс полягає в тому, що нам треба бути уважними, тому що ті, хто організовували замах на Бабченка, це люди, які будуть намагатися здійснити реванш, тому всім треба бути уважними", - зазначив журналіст.

За його словами, ця зустріч не мала на меті піар дій силовиків.

"Єдине, що я можу сказати, що в цьому списку, коли його виявили, були не 30 прізвищ, а 47", - додав Ганапольський.

Напередодні про список із 30 осіб заявляв генпрокурор Юрій Луценко, пізніше він заявив, що у списку 47 прізвищ.

Ганапольский розповів, що присутнім дали ознайомитися "з деякими матеріалами, які, до речі, потім будуть показані", щоб "показати серйозність цієї справи".

"І я зробив висновок ... це дійсно була серйозна історія, з проплаченими грошима ... з метою вбивства Бабченка", - зауважив журналіст.

Євген Кисельов додав, що у нього "ніколи не було особливо сумнівів, що моє прізвище там є".

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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