Бабченко попросив 50 тисяч за інтерв'ю: першою погодилася "Росія"

Російський телеканал погодився на пропозицію журналіста Аркадія Бабченко заплатити 50 тисяч доларів за його інтерв'ю.

Про це повідомив сам журналіст у Facebook.

Раніше Бабченко писав, що у зв'язку зі своєю "божевільної втомою" і "купою проблем" він буде брати оплату за ексклюзивне інтерв'ю.

"У мене зараз така купа проблем, мені потрібно в черговий раз життя заново з нуля будувати, щоб я міг думати ще й про те, як робити вам рейтинги і контент. Тому давайте так: п'ятдесят штук баксів - і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я шалено втомився. Я вичавлений повністю. Останні пару днів я був на грані нервового зриву. Будь ласка, не смикайте мене. Дайте ожити", - написав він.

Пізніше Бабченко додав, що першим погодився російський телеканал "Росія".

Пропозицію журналіст відхилив в лайливій формі і пояснив, що на телеканал, безумовно, приїде, але тільки на танку "Абрамс" і не для інтерв'ю.

"Знаєте, хто погодився заплатити мені за інтерв'ю першим? Відразу? Навіть не торгуючись? Телеканал "Росія". Так ось, друзі мої, якщо ви до цих пір так нічого ще й не зрозуміли, скажу вам простими словами - пропозиція тільки для ЗМІ, а не для б***х пропагандонів, засуньте свої гроші собі в дупу і йдіть н***й", - написав він.

Також Бабченко попросив утриматися від таких пропозицій у майбутньому.

"І навіть не думайте мені писати ні з якими своїми кривавими грошима - так доступно", - додав журналіст.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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