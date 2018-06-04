Головні новини дня – за 60 секунд

Сущенка в Москві хочуть посадити на 12 років, поліграф підтвердив що Савченко готувала силовий переворот, заявили в СБУ, Гройсман пообіцяв піти у відставку, якщо Антикорупційний суд не буде створений - новини, які обговорювали 4 червня.

Про Сущенка. Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.

Суд призначив Сущенку покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Про Савченко. Детектор брехні підтвердив щирі наміри народного депутата Надії Савченко здійснити повалення конституційного ладу в Україні та її готовність піти на злочини, щоб захопити державну владу.

У відповідь на це, Віра Савченко звинуватила Службу безпеки України у поширенні неправдивих результатів тестування її сестри Надії на поліграфі.

Про відставку Гройсмана. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.

У відповідь на це, голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що питання створення Антикорупційного суду не входить у зону відповідальності Кабінету міністрів України.

Про підвищення мінімалки. Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає.

"Підвищення "мінімалки" — це додаткові видатки. Ми прораховували декілька варіантів, скільки це може коштувати. Підвищення "мінімалки" з квітня обійшлося б держбюджету мінімум в 13 млрд. гривень. І це мінімальна сума, яка потрібна тільки на підвищення "мінімалки" — без урахування підвищення посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної тарифної системи", - зазначив міністр.

Про гарячу воду. З 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла.

Про події. У селі Гореничі Київської області вночі виявили тіло молодого чоловіка з вогнепальними пораненнями.

За даними джерел, обстріляли Range Rover віце-президента Федерації боксу Києва і "авторитета" Олександра Ліщенка (Лічі), а загинув водій – Максим Ковтуненко.

За даними ЗМІ, Ліщенко, який колись був депутатом Київради від Блоку Литвина, контролює Троєщинський ринок і кілька банків.

Про затриманого у Москві українця. У Москві 31 травня затримали громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запчастин до військової техніки.

Вранці 4 червня у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевіряють інформацію про затримання українця й з'ясовують усі обставини.

Міністерство закордонних справ України вимагає допустити до нього свого консула.