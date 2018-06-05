Луценко у Брюсселі назвав 2 мети Росії, які виявило "вбивство" Бабченка

Виявлений список 47 потенційних жертв, отриманий в результаті спецоперації із імітацією вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, свідчить про дві мети Росії у гібридній війні проти українців.

Про це заявив у Брюсселі 5 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає "Радіо Свобода".

"Перше - це розплата за критику громадян Росії, журналістів, які зараз працюють в Україні та критикують Кремль… Спецслужби Росії мстять вбивством за будь-яку, як вони розуміють, зраду. Події у Великій Британії свідчать, що ці методи живі не тільки в Україні", – заявив генпрокурор, коментуючи необхідність імітації вбивства журналіста.

Друга мета, за його словами, – це сіяння хаосу.

"Друга частина російського задуму – це сіяння хаосу в Україні шляхом вбивства журналістів як дуже впливових осіб в українському суспільстві. Операція була успішною, бо ми маємо затриманого організатора, зафіксовані його зв’язки з російськими спецслужбами і маємо список потенційних жертв, яких українська держава тепер захистить краще", – пояснив Луценко.

Юрій Луценко в Брюсселі фото прес-служби генпрокурора

Водночас, вважає генпрокурор, "помилкою цього методу є те, що бракує комунікації між Україною й партнерами із західних спецслужб".

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів" розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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