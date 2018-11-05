Головні новини дня – за 60 секунд

Правозахисники і активісти вимагають відставки Авакова і Луценка через вбивство Гандзюк, Мартиненко викидає виклики на допит, доходи Порошенка виросли у 8 разів – новини, які обговорювали 5 листопада.

Про вбивство Гандзюк

Національна поліція передала до Служби безпеки провадження щодо ймовірних виконавців вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

При цьому, передача до суду справи проти виконавців нападу на активістку Катерину Гандзюк у її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства, заявила адвокат Гандзюк Євгенія Закревська.

А 73 громадські організації підписали заяву, у якій йдеться про те, що генпрокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинні піти у відставку через неспроможність реформувати правоохоронну систему.

Про Миколу Мартиненка

Детектив Національного антикорупційного бюро намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка, але той відмовився її брати.

Мартиненко має дати свідчення у справі, яку Вища прокуратура у Празі розслідує з 18 червня: щодо Мірослава Фіали, Іржі Деміша, Мілана Когоута, Мілослава Провода, Петера Луптачіка, Манфреда Макса Ервака щодо розтрати та ухиляння від сплати податку, скоєних за співучастю.

Захист Мартиненка заявляє про незаконність спроб вручити йому виклик на допит.

Пізніше детектив НАБУ все ж вручив Мартиненку виклик на допит у якості свідка.

Про санкції проти Ірану

США у понеділок ввели в дію черговий пакет санкцій проти Ірану, який зачіпає ключові сфери економіки республіки. Новий пакет санкцій зачіпає експорт нафти, міжнародні перевезення та банківський сектор.

Тепер у санкційному списку США щодо Ірану понад 700 фізичних осіб, компаній, морських і повітряних суден, включно з найбільшими банками та компаніями з експорту нафти.

У неділю тисячі іранців вийшли на протести, скандуючи "Смерть Америці!".

Детальніше про причини та наслідки санкцій можна почитати за посиланням.

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