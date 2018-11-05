Главные новости дня – за 60 секунд

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко из-за убийства Гандзюк, Мартыненко выбрасывает вызовы на допрос, доходы Порошенко выросли в 8 раз – новости, которые обсуждали 5 ноября.

Об убийстве Гандзюк

Национальная полиция передала в Службу безопасности производство относительно вероятных исполнителей убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

При этом, передача в суд дела против исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк в ее нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства, заявила адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

А 73 общественные организации подписали заявление, в котором говорится что генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков должны уйти в отставку из-за неспособности реформировать правоохранительную систему.

О Николае Мартыненко

Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался его брать.

Мартыненко должен дать показания по делу, которое Высшая прокуратура в Праге расследует с 18 июня: в отношении Мирослава Фиалы, Иржи Демиша, Милана Когоута, Милослава Провода, Петера Луптачика, Манфреда Макса Эрвака о растрате и уклонение от уплаты налога, совершенных в соучастии.

О санкциях против Ирана

США в понедельник ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики. Новый пакет санкций затрагивает экспорт нефти, международные перевозки и банковский сектор.

Теперь в санкционном списке США в отношении Ирана более 700 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов, включая крупнейшие банки и компании по экспорту нефти.

В воскресенье тысячи иранцев вышли на протесты, скандируя "Смерть Америке!".

Детальнее о причинах и последствиях санкций можно прочитать по ссылке.

Защита Мартыненко заявляет о незаконности попыток вручить ему вызов на допрос.

Позднее детектив НАБУ все же вручил Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля.

О других важных новостях

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