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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 5 ноября 2018, 20:05

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко из-за убийства Гандзюк, Мартыненко выбрасывает вызовы на допрос, доходы Порошенко выросли в 8 раз – новости, которые обсуждали 5 ноября.

Об убийстве Гандзюк

Национальная полиция передала в Службу безопасности производство относительно вероятных исполнителей убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

При этом, передача в суд дела против исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк в ее нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства, заявила адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

А 73 общественные организации подписали заявление, в котором говорится что генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков должны уйти в отставку из-за неспособности реформировать правоохранительную систему.

О Николае Мартыненко

Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался его брать.

Мартыненко должен дать показания по делу, которое Высшая прокуратура в Праге расследует с 18 июня: в отношении Мирослава Фиалы, Иржи Демиша, Милана Когоута, Милослава Провода, Петера Луптачика, Манфреда Макса Эрвака о растрате и уклонение от уплаты налога, совершенных в соучастии.

О санкциях против Ирана

США в понедельник ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики. Новый пакет санкций затрагивает экспорт нефти, международные перевозки и банковский сектор.

Теперь в санкционном списке США в отношении Ирана более 700 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов, включая крупнейшие банки и компании по экспорту нефти.

В воскресенье тысячи иранцев вышли на протесты, скандируя "Смерть Америке!".

Детальнее о причинах и последствиях санкций можно прочитать по ссылке.

Защита Мартыненко заявляет о незаконности попыток вручить ему вызов на допрос.

Позднее детектив НАБУ все же вручил Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля.

О других важных новостях

Президент Петр Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли – доходы президента выросли почти в 8 раз.

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого "дела рюкзаков" о растрате госсредств.

Украина по военной мощи занимает 29 позицию в мировом рейтинге и 10-ю позицию среди крупнейших армий Европы. Россия имеет вторую в мире по мощности армию, а в европейском рейтинге она лидирует.

Призывная кампания в столице находится на грани срыва, по состоянию на начало ноября призвано менее 40%.

В судебном реестре появилась дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на обмен землей, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека.  

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкМартыненкоИранВооруженные силысанкции
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