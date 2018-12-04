Тільки разом Європа і Америка можуть протистояти Росії – Моґеріні

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Вівторок, 4 грудня 2018, 09:24

Європа і Америка мають зберігати єдність у протистоянні викликам із боку Росії.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні під час виступу у Гарвардській школі наук і міжнародних справ імені Кеннеді в Кембриджі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Цими тижнями ми побачили, що маємо спільний інтерес у тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України – тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і деінде", – заявила вона.

Моґеріні нагадала, що від часу незаконної анексії Криму Європа і США разом постійно заявляють, що "кордони не можуть і не мають змінюватися воєнною силою і що коли цей засадничий принцип порушується, ми почуваємося менш безпечними".

"А нинішні події в Азовському морі (напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці – ред.) є певною мірою – я не сказала б, що неминучим наслідком, бо таких речей завжди треба уникати, – але прямим наслідком очевидного порушення засадничих правил мирного співіснування на європейській території", - сказала вона.

Моґеріні підкреслила, що "Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь".

Нагадаємо, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українців.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: Європа США Росія
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