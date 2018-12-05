У російській Держдумі Порошенка назвали диктатором

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін назвав президента України Петра Порошенка диктатором, якому немає місця в Європі.

Про це він заявив австрійським журналістам в середу, коментуючи агресію РФ проти України в Керченській протоці, передає ТАСС.

За його словами, Порошенко особисто влаштував "провокацію" в Керченській протоці для збереження влади.

"Таким диктаторам не місце в Європі. Такими методами не можна боротися за владу", - сказав він.

Володін додав, що таким чином український президент "світ ставить на грань війни" і подібні дії повинні засуджуватися.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.

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