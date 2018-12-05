Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У російській Держдумі Порошенка назвали диктатором

Середа, 5 грудня 2018, 12:36

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін назвав президента України Петра Порошенка диктатором, якому немає місця в Європі.

Про це він заявив австрійським журналістам в середу, коментуючи агресію РФ проти України в Керченській протоці, передає ТАСС.

За його словами, Порошенко особисто влаштував "провокацію" в Керченській протоці для збереження влади.

"Таким диктаторам не місце в Європі. Такими методами не можна боротися за владу", - сказав він.

Володін додав, що таким чином український президент "світ ставить на грань війни" і подібні дії повинні засуджуватися.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.  

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Теми: РосіяПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Рада Україна-НАТО зібралась через російські атаки та припинення РФ зернової угоди
У Росії українця посадили на 22 роки за вибух на залізниці в Брянській області
"Райффайзен Банк" у Росії припинить приймати долари та євро в клієнтів
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: