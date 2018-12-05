У російській Держдумі Порошенка назвали диктатором

2629 переглядів
Середа, 5 грудня 2018, 13:36

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін назвав президента України Петра Порошенка диктатором, якому немає місця в Європі.

Про це він заявив австрійським журналістам в середу, коментуючи агресію РФ проти України в Керченській протоці, передає ТАСС.

За його словами, Порошенко особисто влаштував "провокацію" в Керченській протоці для збереження влади.

"Таким диктаторам не місце в Європі. Такими методами не можна боротися за владу", - сказав він.

Володін додав, що таким чином український президент "світ ставить на грань війни" і подібні дії повинні засуджуватися.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.  

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Порошенко
powered by lun.ua
По темі
Словаччина видворила російського дипломата за шпигунство 5 грудня 2018, 12:50
Росія заявляє про загрозу провокацій з хімзброєю на Донбасі 5 грудня 2018, 11:12
Опитування в РФ: 93% росіян підтримують агресію проти України у Керченській протоці 5 грудня 2018, 10:50
Усі новини
Головні новини
Україна хоче запросити кораблі НАТО в Азовське море
Путін пояснив, чому не хоче говорити з Порошенком по телефону
В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун"
Владу закликали не продовжувати мораторій на землю: заява
Усі новини
психологія

Що таке синдром надмірної тривоги та 5 порад, як його подолати

дослідження

Вейпінг підштовхує підлітків до вживання тютюну