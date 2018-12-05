В российской Госдуме Порошенко назвали диктатором
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, которому нет места в Европе.
Об этом он заявил австрийским журналистам в среду, комментируя агрессию РФ против Украины в Керченском проливе, передает ТАСС.
По его словам, Порошенко лично устроил "провокацию" в Керченском проливе для сохранения власти.
"Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть", - сказал он.
Володин добавил, что таким образом украинский президент "мир ставит на грань войны" и подобные действия должны осуждаться.
Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.
Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.
Им предъявили обвинение в нарушении границы.
26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.
29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.
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