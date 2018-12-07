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Воєнний стан на Одещині: охорону посилили поліцейськими з гострим нюхом

П'ятниця, 7 грудня 2018, 15:32

Блокпости та об’єкти стратегічного значення Одеської області посилили кінологами зі службовими собаками.

Про це 7 грудня повідомляє прес-служба поліції області.

Відзначається, що наразі кінологи та їх чотирилапі помічники зосереджені на стаціонарних блокпостах навколо обласного центру - "Центроліт", "2 Стовпи", "Дачне", а також в Одесі - на території залізничного вокзалу та міжнародних аеропорту та автовокзалу.

 

Зокрема, вони будуть надавати практичну допомогу правоохоронцям по забезпеченню публічної безпеки і порядку, а також безпеки дорожнього руху, запобігання правопорушенням та протидії злочинності.

Крім того під час перевірки громадян та автомобілі, особливу увагу вони звертатимуть на наявність небезпечних предметів чи заборонених речовин.

 

5 грудня повідомлялося, що в рамках воєнного стану силовики Одеської області посилили контроль на в'їздах до обласного центру та деяких інших міст.

Як повідомлялось, з 26 листопада Україна ввела на 30 днів воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Українська правда

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Теми: Одесаполіція
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