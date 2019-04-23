Новини 23 квітня: Очікування від Зеленського, голови ОДА йдуть у відставку, ДБР обшукує НАБУ

Кілька фракцій Верховної ради виступили з вимогами Зеленського, ще двоє голів ОДА написали заяви про відставку, Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро України — новини, які були актуальні 23 квітня.

Про очікування від Зеленського

Кілька фракцій Верховної ради виступили з вимогами до новообраного президента України Володимира Зеленського з вимогою розповісти про свої кроки на посаді голови держави, а також розповіли про свої очікування від нього.

На думку депутатів, основні завдання – це повернути окуповані території та захистити країну від російської агресії ("Народний фронт"), зниження тарифів, підвищення зарплат та пенсії ("Радикальна партія"), прозорий оборонний бюджет, безпека, у тому числі енергетична, закон про руйнацію "Роттердам+" ("Самопоміч"), грунтовні зміни ("Батьківщина").

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.

Тим часом, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів, Зеленський виграє президентські вибори з результатом 73,22%.

Про кримінальні новини

Слідчі Держбюро розслідувань у Києві повідомили про підозру екс-голові Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за фактом службової недбалості, яка спричинила привласнення понад 22 млн грн держбюджету, виділених для реабілітації військових.

Також Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро України. Йдеться про справу щодо розкрадань коштів "Укроборонпрому", у якій фігурує син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Ігор Гладковський.

Ще стало відомо, що п’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Тим часом, соратники президента Петра Порошенка – екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін, заступник глави АП Олексій Філатов та екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева – не мають наміру реагувати на повістки про виклик на допит, які з'явилися на сайті Генпрокуратури 22 квітня.

А колегія суддів, яка задовольнила позов олігарха Ігоря Коломойського і скасувала рішення про націоналізацію "Приватбанку", поскаржилася на тиск глави держави до Вищої ради правосуддя, Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань.

Про відставку голів ОДА

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента шоумена Володимира Зеленського.

Про інші важливі новини

Нардеп Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, прийшла у Верховну Раду 23 квітня.

Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом України" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

Народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.

Під час переговорів щодо звільнення полонених українських моряків російська сторона раптово пом'якшила тон спілкування з Україною.

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запропонував провести концерт на території Національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ, у День Києва 26 травня.