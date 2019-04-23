Новости 23 апреля: Ожидания от Зеленского, главы ОГА уходят в отставку, ГБР обыскивает НАБУ

Несколько фракций Верховной Рады выступили с требованиями к Зеленскому, еще двое губернаторов написали заявления об отставке, Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины - новости, которые были актуальны 23 апреля.

Об ожиданиях от Зеленского

Несколько фракций Верховной Рады выступили с требованиями к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием рассказать о своих шагах на посту главы государства, а также рассказали о своих ожиданиях от него.

По мнению депутатов, основные задачи - это вернуть оккупированные территории и защитить страну от российской агрессии ("Народный фронт"), снижение тарифов, повышение зарплат и пенсий ("Радикальная партия"), прозрачный оборонный бюджет, безопасность, в том числе энергетическая, закон о разрушении "Роттердам +" ("Самопомощь"), основательные изменения ( "Батькивщина").

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.

Тем временем, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, Зеленский выигрывает президентские выборы с результатом 73,22%.

О криминальных новостях

Следователи Госбюро расследований в Киеве сообщили о подозрении экс-главе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, которая повлекла присвоение более 22 млн грн госбюджета, выделенных для реабилитации военных.

То же Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Речь идет о деле относительно хищений средств "Укроборонпрома", в котором фигурирует сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский.

Кроме того, пяти вероятным исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Еще стало известно, что коллегия судей, которая удовлетворила иск олигарха Игоря Коломойского и отменила решение о национализации "Приватбанка", пожаловалась на давление главы государства в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований.

А соратники президента Петра Порошенко – экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева – не намерены реагировать на повестки о вызове на допрос, появившиеся на сайте Генпрокуратуры 22 апреля.

Об отставке глав ОГА

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента шоумена Владимира Зеленского.

О других важных новостях

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом Украины" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.

Народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.

Во время переговоров по освобождению пленных украинских моряков российская сторона внезапно смягчила тон общения с Украиной.

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.