"Голос" розкритикував рішення Офісу президента щодо Кличка

Джерело: повідомлення "Голосу" у Facebook

У партії "Голос" Святослава Вакарчука вважають, що призначення окремого голови Київської міської державної адміністрації може послабити роль міського голови і посилити вплив президента на столицю.

Дослівно: "Партія "Голос" виступає проти призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації когось іншого крім міського голови, обраного на виборах.

Це не тільки послабить роль обраного киянами мера але і дасть президенту можливість надмірно впливати на місцеве самоврядування в столиці".

Деталі: "Голос" готує законопроект, щоб законодавчо закріпити єдність посад обраного міського голови і голови міської державної адміністрації столиці.

Що було раніше: 4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснив це зв’язками Кличка з Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці.

Кличко назвав рішення уряду незаконним.

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