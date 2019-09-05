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"Голос" розкритикував рішення Офісу президента щодо Кличка

Четвер, 5 вересня 2019, 14:38

Джерело: повідомлення "Голосу" у Facebook

У партії "Голос" Святослава Вакарчука вважають, що призначення окремого голови Київської міської державної адміністрації може послабити роль міського голови і посилити вплив президента на столицю.

Дослівно: "Партія "Голос" виступає проти призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації когось іншого крім міського голови, обраного на виборах.

Це не тільки послабить роль обраного киянами мера але і дасть президенту можливість надмірно впливати на місцеве самоврядування в столиці".

Деталі: "Голос" готує законопроект, щоб законодавчо закріпити єдність посад обраного міського голови і голови міської державної адміністрації столиці.

Що було раніше: 4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснив це зв’язками Кличка з Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці.

Кличко назвав рішення уряду незаконним.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Історія питання:

  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • Пізніше Офіс Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • 51 народний депутат 8 скликання звернувся до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити Основний Закон у частині місцевого самоврядування та державної влади в столиці. 
  • Кличко раніше заявляв, що буде звертатися до суду, якщо його спробують усунути з посади.

Українська правда
Теми: КиївГолосВіталій КличкоКМДА
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