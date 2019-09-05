"Голос" розкритикував рішення Офісу президента щодо Кличка
Джерело: повідомлення "Голосу" у Facebook
У партії "Голос" Святослава Вакарчука вважають, що призначення окремого голови Київської міської державної адміністрації може послабити роль міського голови і посилити вплив президента на столицю.
Дослівно: "Партія "Голос" виступає проти призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації когось іншого крім міського голови, обраного на виборах.
Це не тільки послабить роль обраного киянами мера але і дасть президенту можливість надмірно впливати на місцеве самоврядування в столиці".
Деталі: "Голос" готує законопроект, щоб законодавчо закріпити єдність посад обраного міського голови і голови міської державної адміністрації столиці.
Що було раніше: 4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснив це зв’язками Кличка з Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці.
Кличко назвав рішення уряду незаконним.
Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка
Історія питання:
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
- Пізніше Офіс Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації.
- Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
- За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
- 51 народний депутат 8 скликання звернувся до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити Основний Закон у частині місцевого самоврядування та державної влади в столиці.
- Кличко раніше заявляв, що буде звертатися до суду, якщо його спробують усунути з посади.