Головні новини п'ятниці і ночі: підозра Гладковському, обстріли в Сирії

Олегу Гладковському повідомили про підозру у вчиненні злочину, Пашинського залишили під вартою, у Сирії від обстрілів загинули 14 цивільних — новини, які були актуальні 18 жовтня.

Про Гладковського

Колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру у вчиненні злочину, не пов’язаного з контрабандою російських деталей.

А Порошенко вважає затримання Гладковського "феєричним видовищем" нової влади.

Про Пашинського

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський.

Тим часом Апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського суду, який обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про Сирію

В результаті бомбардування Туреччини в п'ятницю загинули 14 мирних жителів на північному сході Сирії.

Військові заявляють, що турецькі повітряні удари і мінометні обстріли вбили 14 мирних жителів. Обстріл порушив угоду про припинення вогню, оголошене в четвер пізно ввечері.

Про Гончарука та "Слуг народу"

18 жовтня після години запитань до уряду прем’єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" у кінозалі Верховної Ради.

Загалом на засіданні фракції обговорювали два питання: законопроект про анбандлінг "Нафтогазу" та розподіл субвенцій на округи між мажоритарниками. І дуже через це сварилися.

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Про інші важливі новини

Міністр оборони Андрій Загороднюк відмовився коментувати інформацію про можливу втрату близько 30 населених пунктів і низки ключових висот у випадку розведення сил на Донбасі на позиції 2016 року.

Російська сторона на переговорах у Мінську домагається запровадження закону про особливий статус Донбасу на постійній основі, а також вимагає відкрити контрольний пункт у Щасті.

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про бюджет на 2020 рік.

В.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані під час спілкування із журналістами випадково визнав, що військова допомога Україні була заморожена, в обмін на початок розслідування Україною справи проти демократів.

Незаконну надбудову на будинку на Майдані Незалежності у Києві почали демонтувати.

Каталонія і її столиця Барселона паралізовані в п'ятницю в результаті страйків та маршів прихильників незалежності північно-східного іспанського регіону.

Унаслідок вибухів в одній із мечетей на сході Афганістану загинули щонайменше 62 людини, ще понад 30 отримали поранення.