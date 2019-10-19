Главные новости пятницы и ночи: подозрение Гладковскому, обстрели в Сирии
Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления, Пашинского оставили под стражей, в Сирии от обстрелов погибли 14 гражданских – новости, которые были актуальны 18 октября.
О Гладковском
Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления, не связанного с контрабандой российских деталей.
А Порошенко считает задержание Гладковского "феерическим зрелищем" новой власти.
О Пашинском
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.
Тем временем Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
О Сирии
В результате бомбардировки Турции в пятницу погибли 14 мирных жителей на северо-востоке Сирии.
Военные заявляют, что турецкие воздушные удары и минометные обстрелы убили 14 мирных жителей. Обстрелы нарушили соглашение о прекращении огня, объявленное в четверг поздно вечером.
О Гончаруке и "Слугах народа"
18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады.
Всего на заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками. И ссорились из-за этих вопросов.
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