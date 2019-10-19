Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления, Пашинского оставили под стражей, в Сирии от обстрелом погибли 14 гражданских – новости, которые были актуальны 18 октября.

О Гладковском

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления, не связанного с контрабандой российских деталей.

А Порошенко считает задержание Гладковского "феерическим зрелищем" новой власти.

О Пашинском

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.

Тем временем Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

О Гончаруке и "Слугах народа"

18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады.

Всего на заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками. И ссорились из-за этих вопросов.

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О других важных новостях

Министр обороны Андрей Загороднюк отказался комментировать информацию о возможной потере около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе на позиции 2016 года.

Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье.

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