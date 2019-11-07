Трамп хотів, щоб генпрокурор назвав його розмову із Зеленським законною – WP

Президент США Дональд Трамп звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на пресконференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Як стверджують джерела видання, таке прохання надійшло до міністерства юстиції Штатів приблизно 25 вересня. Після того, як стенограма розмови президентів була оприлюднена.

Барр відмовився виконувати таке прохання очільника Білого дому. Проте, як зазначає видання, стосунки Трампа та Барра після відмови останнього стати на захист президента не погіршились.

Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

На наступному тижні відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Передісторія: