Трамп хотів, щоб генпрокурор назвав його розмову із Зеленським законною – WP
Президент США Дональд Трамп звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на пресконференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: The Washington Post
Деталі: Як стверджують джерела видання, таке прохання надійшло до міністерства юстиції Штатів приблизно 25 вересня. Після того, як стенограма розмови президентів була оприлюднена.
Барр відмовився виконувати таке прохання очільника Білого дому. Проте, як зазначає видання, стосунки Трампа та Барра після відмови останнього стати на захист президента не погіршились.
Нагадаємо:
- У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
- На наступному тижні відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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