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Головні новини п’ятниці і ночі: санаторій Санжар і привід Порошенка

Субота, 22 лютого 2020, 07:00

Суд дав санкцію на примусовий привід Порошенка в ДБР, Зеленський назвав історію з коронавірусом "черговим іспитом для суспільства", "Шахтар" дає літак для евакуації з Уханя – актуальні новини 21 лютого.

Про Нові Санжари

Українка Олександра Волкова показала умови перебування евакуйованих. У "Нових Санжарах" двері не мають замків, в кімнатах старі меблі, а душ б’ється током.

У МОЗ заявили, що умови дійсно не відповідають стандартам п’ятизіркового готелю, але є гаряче харчування.

Зеленський порівняв Україну з "Європою епохи середньовіччя" та назвав історію з коронавірусом у Нових Санжарах "черговим іспитом для суспільства".

Президент також пообіцяв, що замовники і організатори "дикунства" у Нових Санжарах, а також "вірусологи у спортивних костюмах", понесуть кримінальну відповідальність.

Представництво ООН засудило напади на евакуйованих у Нових Санжарах і закликало уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація.

Футбольний клуб "Шахтар" висловив готовність евакуювати решту українців з Уханя на літаку клубу.

Про Порошенка

Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід експрезидента Петра Порошенка на два допити у ДБР — 28 лютого і 6 березня.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

В Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського — 53% українців вважають, що справи в Україні розвиваються в неправильному напрямку (у вересні таких було 17%).

Путін не втрачає надії домовитися з Зеленським про поліпшення відносин двох країн — "надія помирає останньою".

Через страх коронавірусу в РФ ізолювали пасажирів вагону поїзда "Київ-Москва", в якому їхала китаянка — коронавірус у неї не підтвердився.

Суд у Москві заочно засудив колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років колонії.

Позафракційний нардеп Владіслав Поляк попався на кнопкодавстві у Раді і став першим депутатом, який підпадає під дію закону про криміналізацію неособистого голосування.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад тимчасової робочої групи з реформування системи охорони здоров'я – її очолив народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він знає про факти підбурювання людей до паніки та протестів проти розміщення евакуйованих із Уханя у Нових Санжарах.

Українська правда

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