Главные новости пятницы и ночи: санаторий Санжар и привод Порошенко

Суд дал санкцию на принудительный привод Порошенко в ГБР, Зеленский назвал историю с коронавирусом "очередным испытанием для общества", "Шахтер" дает самолет для эвакуации из Уханя – актуальные новости 21 февраля.

О Новых Санжарах

Украинка Александра Волкова показала условия пребывания эвакуированных — в "Новых Санжарах" у дверей нет замков, в комнатах старые мебли, а душ бьется током.

В МОЗ заявили, что условия действительно не соответствуют стандартам пятизвездочного отеля, но есть горячее питание.

Зеленский сравнил Украину с "Европой эпохи средневековья" и назвал историю с коронавирусом в Новых Санжарах "очередным испытанием для общества".

Президент также пообещал, что заказчики и организаторы "дикости" в Новых Санжарах, а также "вирусологи в спортивных костюмах", понесут уголовную ответственность.

Представительство ООН осудило нападение на эвакуированных в Новых Санжарах и призвало правительство принять меры безопасности для всех, кого коснулась данная ситуация.

Футбольный клуб "Шахтер" выразил готовность эвакуировать оставшихся в Ухани украинцев на самолете клуба.

О Порошенко

Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Украине резко выросло количество недовольных курсом Зеленского — 53% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении (в сентябре таких было 17%).

Путин не теряет надежды договориться с Зеленским об улучшении отношений двух стран — "надежда умирает последней".

Из боязни коронавируса в РФ изолировали пассажиров вагона поезда "Киев-Москва", в котором ехала китаянка — коронавирус у нее не подтвердился.

Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии.

Внефракционный нардеп Владислав Поляк попался на кнопкодавстве в Раде и стал первым депутатом, который подпадает под действие закона о криминализации неличного голосования.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав временной рабочей группы по реформированию системы здравоохранения – ее возглавил народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он знает о фактах подстрекательства людей к панике и протестам против размещения эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах.