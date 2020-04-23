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Головні новини середи і ночі: карантин до травня, Саакашвілі та уряд

Четвер, 23 квітня 2020, 08:00

Кабмін продовжив карантин до 11 травня, Зеленський запропонував Саакашвілі стати віцепрем’єром з питань реформ — актуальні новини 22 квітня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня. За розрахунками академії наук, пік епідемії в Україні очікується між 3 і 8 травня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 12 травня — це попередньо "день кінця карантину", якщо 10 днів до цього відсоток нових випадків COVID-19 не перевищуватиме 5%.

Також він заявив, що уряд має чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Серед перших пом’якшень — відкриття парків, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об’єктів побутових послуг.

Про Саакашвілі

Колишнього керівника Одеської області, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром з питань реформ — про це сьогодні повідомили наші джерела у фракції "Слуга народу".

Пізніше Саакашвілі заявив, що приймає пропозицію президента Зеленського і готовий працювати в уряді Шмигаля.

Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду, і запропонував йому поділитися своїми ідеями з Кабміном і Радою.

Питання про його призначення парламент може розглянути вже у п’ятницю.

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Про інші важливі новини

Офіс президента показав фільм про першу річницю президентства Зеленського — у ньому глава держави говорить про ідеальний уряд, іноземну розвідку, кінець війни на Донбасі, посадки та правоохоронні органи.

В Україні зафіксовано 6592 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 467. Внаслідок ускладнень померли 174 особи, 424 пацієнти одужали.

Ціна на нафту еталонної марки Brent впала нижче 17 доларів за барель на тлі хаосу на ринку.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під критику активістів та посольства США в Україні через слова про ромів — він обурився через те, що роми досі у Франківську, хоча просив вивезти їх з міста.

Директор всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що пандемія коронавірусу може викликати голод "біблійних масштабів", якщо не почати боротися з ним зараз.

Теми: Кабінет міністрів
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