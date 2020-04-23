Головні новини середи і ночі: карантин до травня, Саакашвілі та уряд

Кабмін продовжив карантин до 11 травня, Зеленський запропонував Саакашвілі стати віцепрем’єром з питань реформ — актуальні новини 22 квітня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня. За розрахунками академії наук, пік епідемії в Україні очікується між 3 і 8 травня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 12 травня — це попередньо "день кінця карантину", якщо 10 днів до цього відсоток нових випадків COVID-19 не перевищуватиме 5%.

Також він заявив, що уряд має чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Серед перших пом’якшень — відкриття парків, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об’єктів побутових послуг.

Про Саакашвілі

Колишнього керівника Одеської області, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром з питань реформ — про це сьогодні повідомили наші джерела у фракції "Слуга народу".

Пізніше Саакашвілі заявив, що приймає пропозицію президента Зеленського і готовий працювати в уряді Шмигаля.

Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду, і запропонував йому поділитися своїми ідеями з Кабміном і Радою.

Питання про його призначення парламент може розглянути вже у п’ятницю.

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