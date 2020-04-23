Главные новости среды и ночи: карантин до мая, Саакашвили и правительство

Кабмин продлил карантин до 11 мая, Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ — актуальные новости 22 апреля.

О карантине

Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая. По расчетам академии наук, пик эпидемии в Украине ожидается между 3 и 8 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 12 мая – это предварительно "день конца карантина", если 10 дней до этого процент новых случаев COVID-19 не будет превышать 5%.

Также он заявил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Среди первых смягчений — открытие парков, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг.

О Саакашвили

Бывшего руководителя Одесской области, экс-президента Грузии Михэила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ — об этом сегодня сообщили наши источники в фракции "Слуга народу".

Позднее Саакашвили заявил, что принимает предложение президента Зеленского и готов работать в правительстве Шмыгаля.

Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства, и предложил ему поделиться своими идеями с Кабмином и Радой.

Вопрос о его назначении парламент может рассмотреть уже в пятницу.

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