Головні новини четверга і ночі: вакцина від коронавірусу, кількість заражень COVID-19

На розробку вакцини від коронавірусу потрібно додатково $2 мільярди, кількість заражень COVID-19 продовжує зростати — актуальні новини 30 квітня.

Про вакцину

Для розробки трьох вакцин проти коронавірусу протягом наступних 12-18 місяців знадобиться $2 млрд додаткового фінансування. Ця сума не включає витрати на виготовлення та доставку вакцини.

Про COVID-19

За минулу добу у світі діагностували 86 037 випадків захворювання на коронавірус. Це на 9000 випадків більше ніж 29 квітня.

Про "слугу" на Кіпрі

Депутат "Слуги народу" Андрій Холодов виїхав на Кіпр після заклику Зеленського повернутись додому — відтоді він не повертався та пропустив 5 засідань Ради. Журналісти "Схем" з’ясували, що нардеп із дружиною володіють маєтком поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Пізніше Холодов заявив, що полетів на острів, бо у його сина там мала бути операція. А не повернувся, тому що перехворів на Кіпрі коронавірусом.

Водночас "слуга народу" не вказує, чи було його інфікування підтверджено лабораторними аналізами.

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Про інші важливі новини

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Зеленський провів нараду з урядом, на якій попросив розробити план "правильного" завершення карантину в Україні.

В Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 540. Внаслідок ускладнень померла 261 особа, 1238 пацієнтів одужали.

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend перенесли на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу — придбані квитки будуть дійсними наступного року.