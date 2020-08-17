Новини 17 серпня: Білорусь та Лукашенко, підпал авто "Схем"

Лукашенко не збирається проводити нові вибори, невідомі вночі спалили авто "Схем" — актуальні новини 17 серпня.

Про Білорусь

Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка.

Співробітники найбільшого державного ЗМІ Білорусі вийшли на страйк — вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК, звільнити політв'язнів, скасувати цензуру у ЗМІ.

Велика Британія та Європарламент заявили про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі.

"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде" — про це заявив Лукашенко під час спілкування з працівниками МЗКТ. Він також попередив групу чоловіків, що у випадку провокацій, з ними розберуться жорстоко.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, також закликав перерозподіляти владні повноваження в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.

Усі шахти "Білоруськалію" припинили видобуток руди, працівники вимагають відставки Олександра Лукашенка і зміни президента.

Щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро — госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.

"Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю" — Україна викликала посла у Білорусі до Києва на знак протесту.

Про авто "Схем"

Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Головна редакторка "Схем" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.

Восени минулого року Портнов оприлюднив дані трьох автомобілів програми "Схеми" через підготовку розслідування щодо його зв’язків із чинною українською владою.

Президент Зеленський відреагував на підпал власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.

Міністерство внутрішніх справ пообіцяло об’єктивне і відкрите для суспільства розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми".

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