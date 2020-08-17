Новости 17 августа: Беларусь и Лукашенко, поджег авто "Схем"

Лукашенко не собирается проводить новые выборы, неизвестные ночью сожгли авто "Схем" — актуальные новости 17 августа.

О Беларуси

Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко.

Сотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси вышли на забастовку — они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.

Великобритания и Европарламент заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет" — об этом заявил Лукашенко во время общения с работниками МЗКТ. Он также предупредил группу мужчин, что в случае провокаций, с ними разберутся жестоко.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

Все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента.

По меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.

"Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью" — Украина вызвала посла в Беларуси в Киев в знак протеста.

Об автомобиле "Схем"

Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Главная редактор "Схем" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.

Осенью прошлого года Портнов обнародовал данные трех автомобилей программы "Схемы" из-за подготовки расследования его связей с действующей украинской властью.

Президент Зеленский отреагировал на поджог собственными воспоминаниями и заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.

Министерство внутренних дел пообещало объективное и открытое для общества расследование поджога автомобиля программы "Схемы".

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