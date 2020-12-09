Головні новини вівторка і ночі: вакцинація в Британії, Поклонська і Маск

Британія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки, "Крим як Марс": Поклонська кидає Маску виклик, — актуальні новини 8 грудня.

Про вакцинацію в Британії

90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу в Британії, що першою серед країн Заходу у вівторок почала масову вакцинацію населення.

Одним із перших людей, яких вакцинували від коронавірусу в Британії, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір.

Про Поклонську і Маска

Колаборантка окупантів Криму, колишня "прокурор" і незаконно обрана "депутат" Держдуми РФ Наталія Поклонська пропонує американському мільярдеру й засновнику SpaceX Ілону Маску переїхати до Криму, щоб вирішити там питання з водою.

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Про інші важливі новини

5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

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Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції.

Росія відмовляється від зустрічі з українськими прикордонниками та заявляє про одностороннє розслідування заявленого ФСБ РФ "інциденту зі стріляниною" на кордоні 4 грудня.

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