Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини вівторка і ночі: вакцинація в Британії, Поклонська і Маск

Середа, 9 грудня 2020, 07:00

Британія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки, "Крим як Марс": Поклонська кидає Маску виклик, — актуальні новини 8 грудня.

Про вакцинацію в Британії

90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу в Британії, що першою серед країн Заходу у вівторок почала масову вакцинацію населення.

Одним із перших людей, яких вакцинували від коронавірусу в Британії, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір. 

Про Поклонську і Маска

Колаборантка окупантів Криму, колишня "прокурор" і незаконно обрана "депутат" Держдуми РФ Наталія Поклонська пропонує американському мільярдеру й засновнику SpaceX Ілону Маску переїхати до Криму, щоб вирішити там питання з водою.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акція діє до 7 січня. 

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

 

Про інші важливі новини

5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

Експрезидент-втікач Віктор Янукович хоче брати участь в режимі відеозв'язку в засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції.

Росія відмовляється від зустрічі з українськими прикордонниками та заявляє про одностороннє розслідування заявленого ФСБ РФ "інциденту зі стріляниною" на кордоні 4 грудня.

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "Коронавірус".

"Українська правда" в Threads

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
Усі новини...
Реклама: