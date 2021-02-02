Головні новини понеділка і ночі: інтерв’ю Зеленського, виключення Дубінського із фракції

Зеленський розповів, що його найбільше непокоїть у "плівках Порошенка-Байдена", Дубінського виключили з фракції "Слуга народу", — актуальні новини 1 лютого.

Про інтерв’ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що найголовніша проблема в опублікованому аудіо з нібито розмовою Порошенка з Байденом - не тема сина останнього, а той факт, що комусь взагалі вдалося вести запис в кабінеті президента України.

Крім того, Зеленський прагне від США на чолі з Байденом допомоги у протистоянні з Росією та сприяння у русі України до НАТО.

Володимир Зеленський вважає відмову від ядерної зброї зрадою України та великою помилкою, але також вважає неправильним прагнути повернути ядерний статус.

Президент також вважає, що не допустив би окупації Кримського півострова в 2014 році, якби тоді очолював державу.

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Про інші важливі новини

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу у лютому, перші вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 надійдуть за два тижні, тобто в середині лютого.

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