Головні новини вівторка і ночі: речник ТКГ послав на три букви, розвідка США про Путіна

Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й", американська розвідка оприлюднила інформацію, що Росія впливала на вибори в США — актуальні новини за добу.

Про втручання у вибори США

Американська розвідка оприлюднила інформацію, що Росія та Іран впливали на вибори в США, а Китай вирішив не втручатися.

Зокрема повідомляється, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах. Повідомлялося, що Путін "контролював діяльність українського нардепа Андрія Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори".

Крім того, російська агентура в Україні розповсюджувала "плівки Порошенка-Байдена" та дезінформацію про сина Байдена Гантера через ЗМІ США та близьке оточення Трампа.

У зв’язку з цим наступного тижня США оголосять санкції - вони будуть націлені на низку країн, зокрема Росію, Китай та Іран.

Про Арестовича

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й".

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що поведінка Арестовича є неприпустимою і назвала її "свинством".

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