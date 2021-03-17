Главные новости вторника и ночи: представитель ТКГ послал на три буквы, разведка США о Путине

Арестович на просьбу написать пост в соцсети насчет заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й", американская разведка обнародовала информацию, что Россия влияла на выборы в США - актуальные новости за сутки.

О вмешательстве в выборы США

Американская разведка обнародовала информацию, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться.

В частности сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Сообщалось, что Путин "контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы".

Кроме того, российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантере через СМИ США и близкое окружение Трампа.

В связи с этим на следующей неделе США объявят санкции - они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран.

Об Арестовиче

Советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать пост в соцсети насчет заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение Арестовича недопустимо и назвала его "свинством".

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