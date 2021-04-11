Головні новини суботи і ночі: зустріч Зеленського і Ердогана, двоє поранених в ООС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в зоні ООС поранили двох бійців ЗСУ - актуальні новини 10 квітня і ночі.

Про зустріч Зеленського і Ердогана

Президент України Володимир Зеленський, який в суботу прибув з робочим візитом до Туреччини, розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом анонсував, що вже у поточному році в Україні почнеться зведення пільгового житла для представників кримськотатарського народу, що були вимушені виїхати з окупованого Росією Криму.

Про поранених у зоні проведення ООС

За добу 9 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, поранено бійця ЗСУ.

У суботу внаслідок обстрілу на сході України поранено ще одного бійця ООС.

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