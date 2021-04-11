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Головні новини суботи і ночі: зустріч Зеленського і Ердогана, двоє поранених в ООС

Неділя, 11 квітня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: зустріч Зеленського і Ердогана, двоє поранених в ООС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в зоні ООС поранили двох бійців ЗСУ - актуальні новини 10 квітня і ночі.

Про зустріч Зеленського і Ердогана

Президент України Володимир Зеленський, який в суботу прибув з робочим візитом до Туреччини, розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом анонсував, що вже у поточному році в Україні почнеться зведення пільгового житла для представників кримськотатарського народу, що були вимушені виїхати з окупованого Росією Криму.

Про поранених у зоні проведення ООС

За добу 9 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, поранено бійця ЗСУ.

У суботу внаслідок обстрілу на сході України поранено ще одного бійця ООС.

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Про інші важливі новини

За добу 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових випадки COVID-19, госпіталізовано 4 709 осіб, летальних випадків – 398.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає реалістичним план РНБО вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення до кінця 2021 року.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

Керівництво так званої "ДНР" попередньо підготувало три різні варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна, серед яких є прохання надати військову допомогу.

Сполучені Штати будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях в Києві, присвячених 30-й річниці незалежності України.

Умови ув'язнення у виправній колонії, в якій утримують російського опозиційного політика Олексія Навального, є "цілеспрямованими тортурами" і не сумісні з Європейською конвенцією про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

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Принца Філіпа, чоловіка королеви Британії Єлизавети ІІ, поховають 17 квітня.

В акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці "Donald Cook" ("Дональд Кук") і "Roosevelt" ("Рузвельт").

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

На чемпіонаті Європи в Москві український важкоатлет Дмитро Чумак 10 квітня здобув два "золота" у ваговій категорії до 109 кілограмів.

Українська правда

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Теми: Українасвіт
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