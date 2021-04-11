Главные новости субботы и ночи: встреча Зеленского и Эрдогана, двое раненых в ООС

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в зоне ООС ранили двух бойцов ВСУ - актуальные новости 10 апреля и ночи.

О встрече Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу прибыл с рабочим визитом в Турцию, начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Владимир Зеленский после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом анонсировал, что уже в текущем году в Украине начнется строительство льготного жилья для представителей крымскотатарского народа, которые были вынуждены уехать из оккупированного Россией Крыма.

О раненых в зоне проведения ООС

За сутки 9 апреля было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, ранен боец ВСУ.

В субботу в результате обстрела на востоке Украины ранен еще один боец ООС.

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