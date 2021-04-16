Головні новини четверга і ночі: НС у США через Росію, “особливий режим” на Великдень

Байден оголосив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Росії, в Україні на свята в травні діятиме "особливий режим", пов’язаний з пандемією — актуальні новини 15 квітня.

Про "особливий режим"

На травневі і великодні свята в Україні діятиме "особливий режим" – про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей", - сказав він.

Про надзвичайний стан у США

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження у США загальнонаціонального надзвичайного стану у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду РФ.

Мова йде про спробу зірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів, підірвати демократичні інституції у США та країнах-партнерах і союзниках, участь Росії та сприяння злочинній кібердіяльності, спрямованій проти США і союзників, сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди.

Також це здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів, дії для підриву безпеки у країнах та регіонах, важливих для нацбезпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності країни.

Про інші важливі новини

Адміністрація Байдена запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки. Посла США викликали в МЗС РФ у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяють "важку" розмову.

Мін’юст США почав перевірку десятка російських компаній, які можуть загрожувати американським ланцюжкам постачань. Слідчі будуть шукати зв'язок між конкретною компанією і російськими спецслужбами – при оцінці, чи становить компанія загрозу.

Низка дипломатів зробили заяви у зв’язку з ситуацією на кордоні України. Зокрема, Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні. Під час брифінгу, що стосувався Росії, Байден заявив, що "зараз час для деескалації".

Крім того, Меркель візьме участь в переговорах з президентом Володимиром Зеленським та французьким президентом Еммануелем Макроном у відеоформаті.

Також Меркель та канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо поділилися стурбованістю діями Росії.

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