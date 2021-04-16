Главные новости четверга и ночи: ЧП в США из-за России, "особый режим" на Пасху

Байден объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны России, в Украине на праздники в мае будет действовать "особый режим", связанный с пандемией - актуальные новости 15 апреля.

Об "особом режиме"

На майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать "особый режим" - об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей", - сказал он.

О чрезвычайном положении в США

Президент США Джо Байден объявил о введении в США общенационального чрезвычайного положения в связи с "чрезвычайной угрозой" из-за внешней деятельности правительства РФ.

Речь идет о попытке сорвать проведение свободных и честных демократических выборов, подорвать демократические институты в США и странах-партнерах и союзниках, участии России и содействии преступной кибердияльности, направленной против США и союзников, содействии и использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства.

Также это осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов, действия для подрыва безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США, нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности страны.

О других важных новостях

Администрация Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации за ее действия против суверенитета и интересов США - вмешательство в выборы и кибератаки. Посла США вызвали в МИД РФ в связи с новыми американскими санкциями и обещают "тяжелый" разговор.

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Кроме того, Меркель примет участие в переговорах с президентом Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в видеоформате.

Также Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо поделились обеспокоенностью действиями России.

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