Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву

Львівська облрада просить скасувати присудження Киві наукового ступеня, ЦВК зареєструвала нардепом Аксьонова – актуальні новини 27 квітня.

Про Аксьонова

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50, народним депутатом.

Андрій Аксьонов неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах. Навесні 2014 року за його перебування при владі в селищі на Донеччині провели незаконний референдум. Крім того, він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників "говномутами", в той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.

Окрім цього, Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами. Повідомлялося, що в Аксьонова є російський паспорт.

Також на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів.

Про Киву

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Львівська обласна рада звернулася до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо присудження Киві наукового ступеня.

Депутати просять Міносвіти вжити відповідних заходів та скасувати це рішення: "Таким чином буде зупинено знущання над українською освітою!".

Також облрада вимагає розслідування обставин захисту дисертації Киви.

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