Главные новости вторника и ночи: нардеп Аксенов, Львовский облсовет о Киве

Львовский облсовет просит отменить присуждение Киве ученой степени, ЦИК зарегистрировала нардепом Аксенова - актуальные новости 27 апреля.

Об Аксенове

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50, народным депутатом.

Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.

Кроме этого, Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам. Сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.

Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.

О Киве

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Львовский областной совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабмину насчет присуждении Киве ученой степени.

Депутаты просят Минобразования принять соответствующие меры и отменить это решение: "Таким образом будет остановлено издевательство над украинским образованием!".

Также облсовет требует расследования обстоятельств защиты диссертации Кивы.

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