Новини 14 травня: зміни в уряді, підсумки РНБО, Путін про Медведчука

РНБО вводить санкції проти пів тисячі "ворів у законі", Путін прокоментував домашній арешт свого кума Медведчука, — актуальні новини 14 травня.

Про перестановки в уряді

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

При цьому міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

На посаду міністра охорони здоров’я у владі розглядають державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на міністра інфраструктури – голову "Укравтодору" Олександра Кубракова, на міністра економіки – очільника податкової Олексія Любченка.

Про нові рішення РНБО

Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

На засіданні РНБО також ухвалили рішення щодо фінансування створення системи державного мультиплексу, який зможе не лише транслювати телеканали, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

Окрім того, Зеленський доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці і встановити повний перелік осіб, які там проживають.

Про реакцію Путіна на домашній арешт Медведчука

На підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука вдягнули електронний пристрій стеження.

Президент Росії відреагував на домашній арешт Медведчука — він заявив, що це рішення "політичне і виборче, спрямоване тільки на одне: зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на Донбасі і добросусідські відносини з Росією".

Крім того, Путін заявив, що невідомі намагаються нібито перетворити Україну в антипод Росії.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський вважає, що з позбавлення важелів впливу Віктора Медведчука, який є кумом російського президента Володимира Путіна та народним депутатом від "ОПЗЖ", почалася деолігархізація України.

Служба безпеки повідомляє, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року — підозрюють екснардепа Семена Семенченка.

На засіданні 14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

Українське посольство в Вашингтоні та американське в Києві опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

У Миколаєві знайшли вбитим відомого краєзнавця, кандидата історичних наук, Володимира Щукіна.

Уряд Литви надасть 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу для країн Східного партнерства, в тому числі - 100 тисяч доз для України.

Уряд Греції дозволив в’їзд мандрівникам із третіх країн з туристичною метою, в тому числі для громадян України.

За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.