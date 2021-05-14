Новости 14 мая: изменения в КМУ, итоги СНБО, Путин про Медведчука

СНБО вводит санкции против полтысячи "воров в законе", Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука, — актуальные новости 14 мая.

О перестановках в Кабмине

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

При этом министра здравоохранения Максима Степанова глава Кабмина Денис Шмыгаль хочет отправить в отставку.

О новых решениях СНБО

Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

На заседании СНБО также приняли решение о финансировании создания системы государственного мультиплекса, который сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Помимо этого, Зеленский поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице и установить полный перечень лиц, которые там проживают.

О реакции Путина на домашний арест Медведчука

На подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука надели электронное устройство слежения.

Президент России отреагировал на домашний арест Медведчука — он заявил, что это решение "политическое и избирательное, направленное только на одно: зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Донбассе и добрососедские отношения с Россией".

Помимо этого, Путин заявил, что неизвестные стараются якобы превратить Украину в антипод России.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский считает, что с лишения рычагов влияния Виктора Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина и народным депутатом от "ОПЗЖ", началась деолигархизация Украины.

Служба безопасности сообщает, что раскрыла совершение террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года — подозревают экс-нардепа Семена Семенченко.

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).

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В Николаеве нашли убитым известного краеведа, кандидата исторических наук, Владимира Щукина.

Правительство Литвы предоставит 200 000 доз вакцин от коронавируса для стран Восточного партнерства, в том числе - 100 000 доз для Украины.

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