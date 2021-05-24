Головні новини неділі та ночі: затримання Протасевича, ефективність вакцин

У Білорусі примусово посадили літак і затримали журналіста Романа Протасевича, ефективність вакцин проти нового штаму коронавірусу - актуальні новини 23 травня і ночі.

Про ефективність вакцин

Британське дослідження підтвердило високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти нового штаму коронавірусу, що був вперше зафіксований в Індії.

Про екстрену посадку літака в Білорусі та затримання Протасевича

У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

За даними опозиційного білоруського телеграм-каналу NЕХТА, на борту літака Ryanair, який після повідомлення про мінування позапланово приземлився в аеропорту Мінська, знаходиться Роман Протасевич, якого переслідує режим Лукашенка.

Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили у Мінську, щоб затримати колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Затриманий білоруський опозиціонер Роман Протасевич писав близьким, що перед вильотом з Афін його вистежував підозрілий чоловік.

За словами пасажира посадженого в Мінську рейсу Афіни-Вільнюс, перед затриманням білоруський опозиціонер Роман Протасевич сказав, що в Білорусі на нього чекає смертна кара.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала неприйнятною вимушену посадку у Мінську рейсу Ryanair, на борту якого знаходився редактор опозиційного телеграм-каналу, та попередила, що такі дії повинні мати наслідки.

МЗС України вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі опозиціонера Романа Протасевича.

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