Главные новости воскресенья и ночи: задержание Протасевича, эффективность вакцин

В Беларуси принудительно посадили самолет и задержали журналиста Романа Протасевича, эффективность вакцин против нового штамма коронавируса – актуальные новости 23 мая и ночи.

Об эффективности вакцин

Британское исследование подтвердило высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против нового штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован в Индии.

Об экстренной посадке самолета в Беларуси и задержании Протасевича

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

По данным оппозиционного белорусского телеграмм-канала NЕХТА, на борту самолета Ryanair, который после сообщения о минировании внепланово приземлился в аэропорту Минска, находится Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске, чтобы задержать бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич писал близким, что перед вылетом из Афин его выслеживал подозрительный человек.

По словам пассажира посаженного в Минске рейса Афины-Вильнюс, перед задержанием белорусский оппозиционер Роман Протасевич сказал, что в Беларуси его ждет смертная казнь.

Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

МИД Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

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