Главные новости воскресенья и ночи: задержание Протасевича, эффективность вакцин
В Беларуси принудительно посадили самолет и задержали журналиста Романа Протасевича, эффективность вакцин против нового штамма коронавируса – актуальные новости 23 мая и ночи.
Об эффективности вакцин
Британское исследование подтвердило высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против нового штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован в Индии.
Об экстренной посадке самолета в Беларуси и задержании Протасевича
В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.
По данным оппозиционного белорусского телеграмм-канала NЕХТА, на борту самолета Ryanair, который после сообщения о минировании внепланово приземлился в аэропорту Минска, находится Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко.
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске, чтобы задержать бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич писал близким, что перед вылетом из Афин его выслеживал подозрительный человек.
По словам пассажира посаженного в Минске рейса Афины-Вильнюс, перед задержанием белорусский оппозиционер Роман Протасевич сказал, что в Беларуси его ждет смертная казнь.
Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.
МИД Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.
О других важных новости
22 мая в Украине еще 3,5 тысячи граждан получили прививки против коронавируса.
Вблизи Каменец-Подольского упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб и еще 5 – травмированы.
В Кремле рассказали, что консультации по возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжаются, однако относительно тем общения ситуация "пока тупиковая".
На севере Италии в результате обрыва кабины на канатной дороге погибли 9 человек. Позже количество погибших увеличилось до 13.
На востоке Украины в результате обстрела со станкового гранатомета украинский военный получил осколочное ранение.
В Ивано-Франковске полиция расследует обстоятельства травмирования 13-летней девушки, которая упала с высоты 4-го этажа.
На Брест-Литовском шоссе в Киеве произошла масштабная автомобильная авария.
За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 28 место в мире, 5 в Европе.