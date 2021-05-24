Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: задержание Протасевича, эффективность вакцин

Понедельник, 24 мая 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: задержание Протасевича, эффективность вакцин

В Беларуси принудительно посадили самолет и задержали журналиста Романа Протасевича, эффективность вакцин против нового штамма коронавируса – актуальные новости 23 мая и ночи.

Об эффективности вакцин

Британское исследование подтвердило высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против нового штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован в Индии.

Об экстренной посадке самолета в Беларуси и задержании Протасевича

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

По данным оппозиционного белорусского телеграмм-канала NЕХТА, на борту самолета Ryanair, который после сообщения о минировании внепланово приземлился в аэропорту Минска, находится Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске, чтобы задержать бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич писал близким, что перед вылетом из Афин его выслеживал подозрительный человек.

По словам пассажира посаженного в Минске рейса Афины-Вильнюс, перед задержанием белорусский оппозиционер Роман Протасевич сказал, что в Беларуси его ждет смертная казнь.

Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

МИД Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

О других важных новости

22 мая в Украине еще 3,5 тысячи граждан получили прививки против коронавируса.

Вблизи Каменец-Подольского упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб и еще 5 – травмированы.

В Кремле рассказали, что консультации по возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжаются, однако относительно тем общения ситуация "пока тупиковая".

На севере Италии в результате обрыва кабины на канатной дороге погибли 9 человек. Позже количество погибших увеличилось до 13.

На востоке Украины в результате обстрела со станкового гранатомета украинский военный получил осколочное ранение.

В Ивано-Франковске полиция расследует обстоятельства травмирования 13-летней девушки, которая упала с высоты 4-го этажа.

На Брест-Литовском шоссе в Киеве произошла масштабная автомобильная авария.

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 28 место в мире, 5 в Европе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Украинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Украина
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: