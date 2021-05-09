Головні новини неділі та ночі: саміт НАТО, посли G7 і ЄС на Луганщині

В ОП вважають, що НАТО може переглянути рішення про саміт без України, Зеленський звозив послів країн G7 і ЄС на Луганщину – актуальны новини 8 травня і ночі.

Про саміт НАТО

В Офісі президента вважають, що в НАТО ще можуть переглянути рішення про проведення саміту Альянсу "у вузькому колі" і запросити до участі партнерів, зокрема й Україну.

Про послів G7 і ЄС на Луганщині

Президент Володимир Зеленський разом з послами країн "Великої сімки" та ЄС відвідав Луганщину.

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