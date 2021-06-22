Головні новини понеділка і ночі: вибух на Київщині, програш збірної України
На Київщині у 5-поверхівці стався потужний вибух; Україна програла австрійцям, але ще має шанси на плей-офф - актуальні новини 21 червня і ночі.
Про вибух 5-поверхівки на Київщині
У центрі села Білогородка, що під Києвом, стався потужний вибух у п’ятиповерхівці.
Пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку у с. Білогородка Бучанського району Київської області ліквідовано, в одній з квартир виявлено тіло загиблого.
Про програш збірної України
У матчі третього туру Чемпіонату Європи з футболу у Бухаресті збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1.
Про інші важливі новини
У неділю, 20 червня, в Україні зафіксували 323 нових випадки коронавірусу, 375 людей з Covid госпіталізували.
Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Цивільний договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 дільниць.
Внаслідок сильних злив у Чернівецькій області частково пошкоджені 30 км доріг місцевого значення та покриття 9 мостів у 29 населених пунктах, підтоплені сотні домогосподарств.
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Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.
Україні та Туреччині до укладання Угоди про вільну торгівлю лишилося зробити останній крок, який є найважливішим та найчутливішим водночас. Такий крок вимагає компромісу обох сторін.
4 країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також три держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) приєдналися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір та аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.
У понеділок Сполучені Штати запровадили санкції проти 16 осіб та п'яти суб'єктів господарювання Білорусі.
Український олігарх Дмитро Фірташ "категорично заперечує звинувачення", про які йшлося у рішенні Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження проти нього санкцій.
Україна та Велика Британія домовилися про спільне будівництво військових кораблів і баз для вітчизняних Військово-морських сил.
Під час саміту в Женеві президент Джо Байден передав Володимиру Путіну список із 16 об’єктів критично важливої інфраструктури США, і це стало "посланням" американського лідера про потенційну відповідь Вашингтона за кібератаки на них.
Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднило звинувачення 5 осіб у порушенні закону про експорт зброї та вивезенні тепловізійних прицілів і окулярів нічного бачення без ліцензії в Росію.
На 89 км автодороги М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у Миколаївській області 21 червня сталась дорожньо-транспортна пригода із травмованими і загиблими.
За поширенням вірусу Україна 66 у світі і 12 в Європі.