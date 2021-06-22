Головні новини понеділка і ночі: вибух на Київщині, програш збірної України

На Київщині у 5-поверхівці стався потужний вибух; Україна програла австрійцям, але ще має шанси на плей-офф - актуальні новини 21 червня і ночі.

Про вибух 5-поверхівки на Київщині

У центрі села Білогородка, що під Києвом, стався потужний вибух у п’ятиповерхівці.

Пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку у с. Білогородка Бучанського району Київської області ліквідовано, в одній з квартир виявлено тіло загиблого.

Про програш збірної України

У матчі третього туру Чемпіонату Європи з футболу у Бухаресті збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1.

Про інші важливі новини

У неділю, 20 червня, в Україні зафіксували 323 нових випадки коронавірусу, 375 людей з Covid госпіталізували.

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Цивільний договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 дільниць.

Внаслідок сильних злив у Чернівецькій області частково пошкоджені 30 км доріг місцевого значення та покриття 9 мостів у 29 населених пунктах, підтоплені сотні домогосподарств.

Протягом минулого тижня, з 14 по 20 червня, українці отримали рекордні 367 тисяч щеплень проти коронавірусу.

Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.

Україні та Туреччині до укладання Угоди про вільну торгівлю лишилося зробити останній крок, який є найважливішим та найчутливішим водночас. Такий крок вимагає компромісу обох сторін.

4 країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також три держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) приєдналися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір та аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

У понеділок Сполучені Штати запровадили санкції проти 16 осіб та п'яти суб'єктів господарювання Білорусі.

Український олігарх Дмитро Фірташ "категорично заперечує звинувачення", про які йшлося у рішенні Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження проти нього санкцій.

Україна та Велика Британія домовилися про спільне будівництво військових кораблів і баз для вітчизняних Військово-морських сил.

Під час саміту в Женеві президент Джо Байден передав Володимиру Путіну список із 16 об’єктів критично важливої інфраструктури США, і це стало "посланням" американського лідера про потенційну відповідь Вашингтона за кібератаки на них.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднило звинувачення 5 осіб у порушенні закону про експорт зброї та вивезенні тепловізійних прицілів і окулярів нічного бачення без ліцензії в Росію.

На 89 км автодороги М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у Миколаївській області 21 червня сталась дорожньо-транспортна пригода із травмованими і загиблими.

За поширенням вірусу Україна 66 у світі і 12 в Європі.