Главные новости понедельника и ночи: взрыв в Киевской области, проигрыш сборной Украины

В Киевской области в 5-этажке произошел мощный взрыв; Украина проиграла австрийцам, но еще имеет шансы на плей-офф – актуальные новости 21 июня и ночи.

О взрыве 5-этажки в Киевской области

В центре села Белогородка под Киевом, произошел мощный взрыв в пятиэтажке.

Пожар в пятиэтажном жилом доме в с. Белогородка Бучанского района Киевской области ликвидирован, в одной из квартир обнаружено тело погибшего.

О проигрыше сборной Украины

В матче третьего тура Чемпионата Европы по футболу в Бухаресте сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0: 1.

О других важных новости

В воскресенье, 20 июня, в Украине зафиксировали 323 новых случая коронавируса, 375 человек с Covid госпитализировали.

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов по всех 2008 участках.

В результате сильных ливней в Черновицкой области частично повреждены 30 км дорог местного значения и покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах, подтоплены сотни домохозяйств.

В течение прошлой недели, с 14 по 20 июня, украинцы получили рекордные 367 000 прививок против коронавируса.

Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.

Украине и Турции к заключению Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, который является важнейшим и самым чувствительным одновременно. Такой шаг требует компромисса обеих сторон.

4 страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также три члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

В понедельник Соединенные Штаты ввели санкции против 16 человек и пяти субъектов хозяйствования Беларуси.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ "категорически отрицает обвинения", о которых говорилось в решении Совета нацбезопасности и обороны о введении против него санкций.

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных Военно-морских сил.

Во время саммита в Женеве президент Джо Байден передал Владимиру Путину список из 16 объектов критически важной инфраструктуры США, и это стало "посланием" американского лидера о потенциальном ответе Вашингтона за кибератаки на них.

Министерство юстиции Соединенных Штатов обнародовало обвинения 5 человек в нарушении закона об экспорте оружия и вывозе тепловизионных прицелов и очков ночного видения без лицензии в Россию.

На 89 км автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевской области 21 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными и погибшими.

По распространению вируса Украина 66 в мире и 12 в Европе.