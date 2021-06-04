Головні новини четверга і ночі: вакцини від Штатів, “податок на Google”

США поділяться 25 мільйонами доз COVID-вакцин, Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки – актуальні новини 3 червня.

Про американські вакцини

Адміністрація Байдена оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини проти коронавірусу з іншими країнами – серед отримувачів буде й Україна.

У Вашингтоні кажуть, що у пріоритеті країни з низьким рівнем вакцинації та "ті, які зіткнулись з терміновою кризою, такі як Західний Берег і Сектор Гази, Україна, Косово, Ірак та інші".

Крім того, вакцини отримають сусіди США - Канада і Мексика, а також Індія та Південна Корея.

Про "податок на Google"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету. Проєкт не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

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