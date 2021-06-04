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Протасевича примусили до свідчень тортурами – Тихановська

П'ятниця, 4 червня 2021, 14:41
Протасевича примусили до свідчень тортурами – Тихановська
Скріншот з відео АТН

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявляє, що співзасновник білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич дав інтерв'ю телеканалу ОНТ під тиском і тортурами.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Тихановської на спільній з мером польської столиці Рафалом Тшасковським пресконференції у Варшаві

Пряма мова: "Упродовж останніх місяців ми мали декілька таких відеозаписів, на яких люди шкодують про свою участь в акціях протесту. Але ми маємо розуміти, в яких умовах перебувають ці люди: до них застосовуються тортури і насилля. Тому ми не повинні вірити висловлюванням, зокрема Романа Протасевича, оскільки усвідомлюємо, яким чином їх примусили до таких свідчень".

Деталі: За словами Тихановської, рішення країн ЄС закрити повітряний простір для білоруських літаків і не літати до Білорусі – зрозуміле, бо так вони захищають своїх громадян. Але з іншого боку це ускладнює білорусам виїзд із країни, щоб уникнути політичних репресій.

Вона закликала білоруську владу відкрити хоча б наземні пункти пропуску, щоб люди могли виїжджати з країни.

Що було раніше: 24 травня, на другий день після скандального зняття Романа Протасевича з літака, у мережі показали відео його "свідчень" щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • Адвоката до Протасевича допустили лише 27 травня.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьтортуриЗМІ
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