Протасевича примусили до свідчень тортурами – Тихановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявляє, що співзасновник білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич дав інтерв'ю телеканалу ОНТ під тиском і тортурами.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Тихановської на спільній з мером польської столиці Рафалом Тшасковським пресконференції у Варшаві

Пряма мова: "Упродовж останніх місяців ми мали декілька таких відеозаписів, на яких люди шкодують про свою участь в акціях протесту. Але ми маємо розуміти, в яких умовах перебувають ці люди: до них застосовуються тортури і насилля. Тому ми не повинні вірити висловлюванням, зокрема Романа Протасевича, оскільки усвідомлюємо, яким чином їх примусили до таких свідчень".

Деталі: За словами Тихановської, рішення країн ЄС закрити повітряний простір для білоруських літаків і не літати до Білорусі – зрозуміле, бо так вони захищають своїх громадян. Але з іншого боку це ускладнює білорусам виїзд із країни, щоб уникнути політичних репресій.

Вона закликала білоруську владу відкрити хоча б наземні пункти пропуску, щоб люди могли виїжджати з країни.

Що було раніше: 24 травня, на другий день після скандального зняття Романа Протасевича з літака, у мережі показали відео його "свідчень" щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".

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