Новини 2 липня: справа Гонгадзе, парад на підборах

Суд затвердив довічне ув’язнення за вбивство Гонгадзе, у Раді скандал через "підбори" на параді – актуальні новини 2 липня.

Про справу Гонгадзе

Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, Пукач очолював департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ. У 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе. Пукач особисто задушив журналіста.

Про скандал з підборами

Група народних депутатів вимагають від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах.

Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна стверджує, що міністр оборони Андрій Таран у розмові з нею запевнив, що жінки-військовослужбовиці не крокуватимуть Хрещатиком на високих підборах. А в Міноборони наголошують, що туфлі – звичайний атрибут парадної форми.

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