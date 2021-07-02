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Новини 2 липня: справа Гонгадзе, парад на підборах

П'ятниця, 2 липня 2021, 21:16
Новини 2 липня: справа Гонгадзе, парад на підборах
Фото: Facebook Міноборони

Суд затвердив довічне ув’язнення за вбивство Гонгадзе, у Раді скандал через "підбори" на параді  – актуальні новини 2 липня.

Про справу Гонгадзе

Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, Пукач очолював департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ. У 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе. Пукач особисто задушив журналіста.

Про скандал з підборами

Група народних депутатів вимагають від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах. 

Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна стверджує, що міністр оборони Андрій Таран у розмові з нею запевнив, що жінки-військовослужбовиці не крокуватимуть Хрещатиком на високих підборах. А в Міноборони наголошують, що туфлі – звичайний атрибут парадної форми.

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Про інші важливі новини

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту через міжнародні військові навчання України і союзників "Sea Breeze - 2021". 

Іноземці, які повертаються з країн, де поширюється коронавірус штаму "Дельта", віднині повинні здавати на державному кордоні України експрес-тест на коронавірус, українці - здавати тест або йти на самоізоляцію.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведену в країні масштабну "антитерористичну операцію", за підсумками якої він висловить претензії канцлеру Ангелі Меркель і "декому з керівництва Німеччини".

Служба охорони державного кордону Литви просить запровадити режим екстремальної ситуації у зв'язку зі зростанням потоку мігрантів з Білорусі.

За минулу добу в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 439 пацієнтів, померли 33 хворих, одужали 1 197 осіб.

Українська правда

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