Головні новини понеділка і ночі: злива у Києві, збільшення "мінімалки"

Київ накрила потужна злива: затопило метро і зупинився наземний транспорт, мінімальну зарплату в Україні збільшать до 7700 грн — актуальні новини 19 липня і ночі.

Про зливу

Після аномальної спеки Київ накрила злива зі штормовим вітром — станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" тимчасово закривали через підтоплення. Також сталася затримка руху кількох маршрутів трамваїв, тролейбусів і автобусів.

Також у столиці за 30 хвилин зі зливою вилилося 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто було готове до дощів — напередодні у кожному районі столиці прочистили зливостоки, а на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб.

У КМДА повідомили, що через негоду повалені близько 150 дерев, які ускладнили проведення руху.

В уряді розраховують у 2022 році збільшити мінімальну заробітну плату до 7 700 грн — зараз вона становить 6 000 грн.

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