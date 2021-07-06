Новини 6 липня: відповідь на петицію щодо Татарова, свіжа соціологія

Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде, Порошенко очолює президентський антирейтинг — актуальні новини 6 липня.

Про звільнення Татарова

Зеленський не збирається звільняти заступника Єрмака Олега Татарова — президент відповів відмовою на петицію, вказавши, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

Автор петиції Віталій Шабунін звинуватив Зеленського у відмазуванні Татарова від покарання за злочин, які розслідувало НАБУ.

Про соціологію

За жодних обставин не проголосували б на виборах за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка 45% українців, за президента Володимира Зеленського – 27% виборців.

Також моделювання другого туру президентських виборів соціологами показує, що чинний президент Зеленський переміг би зараз усіх можливих опонентів.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найкращі шанси пройти до парламенту мали би 4 політсили — "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина”.

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