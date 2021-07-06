Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новини 6 липня: відповідь на петицію щодо Татарова, свіжа соціологія

Вівторок, 6 липня 2021, 21:27

Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде, Порошенко очолює президентський антирейтинг — актуальні новини 6 липня.

 

Про звільнення Татарова

 

Зеленський не збирається звільняти заступника Єрмака Олега Татарова — президент відповів відмовою на петицію, вказавши, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

 

Автор петиції Віталій Шабунін звинуватив Зеленського у відмазуванні Татарова від покарання за злочин, які розслідувало НАБУ.

 

Про соціологію

 

За жодних обставин не проголосували б на виборах за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка 45% українців, за президента Володимира Зеленського – 27% виборців.

 

Також моделювання другого туру президентських виборів соціологами показує, що чинний президент Зеленський переміг би зараз усіх можливих опонентів.

 

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найкращі шанси пройти до парламенту мали би 4 політсили — "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина”.

 

Про телеграм-канал УП. Стрічка

 

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

 

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

 

Про інші важливі новини

 

У Росії на Камчатці перед посадкою впав у море пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебували 28 осіб — всі пасажири й екіпаж загинули.

 

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі українського телеканалу тричі ухилилась від прямої відповіді на запитання щодо наявності у неї паспорта США, проте у пресслужбі запевняють, що нардепка має лише українське громадянство.

 

У Білорусі колишнього голову правління Белгазпромбанка, головного суперника Лукашенка Віктора Бабарика засудили до 14 років позбавлення волі.

 

Український супутник PolyITAN-1, розроблений студентами КПІ, уже 7 років працює орбіті Землі, а 32 його конкуренти уже поламалися.

 

За добу 5 липня в Україні зафіксували 541 новий випадок COVID-19 і 20 летальних випадків, госпіталізували 266 осіб, одужали 1 086 осіб.

 

Теми: ЗеленськийпетиціяТатаровсоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РНБО ввела санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями США – Данілов

Країни Люблінського трикутника підписали декларацію з підтримкою членства України в НАТО і ЄС

Вакцинація в Україні: 3 мільйони щеплень, наближаємося до мільйона вакцинованих

Серед країн Європи змінилися лідери за кількістю нових випадків COVID

Кожен третій українець має антитіла до коронавірусу – Радуцький

Пентагон розірвав контракт із Microsoft на $10 мільярдів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський теж має прийти на засідання ТСК щодо "вагнерівців" – Порошенко
Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде
Рейтинг довіри очолює Зеленський, другою йде Тимошенко – соцопитування
Останні новини
11:14
Трамп розповідав, що "Гітлер зробив багато хорошого" для економіки Німеччини
11:10
Зеленський заговорив про спільне Євро з баскетболу на тлі проблем збірної Литви
10:52
VIN-коди автомобілів з’явилися на порталі відкритих даних
10:47
Держсекретар США назвав 5 ключових кроків для успіху реформ в Україні
10:46
Новинський планує йти з політики: Не бачу сенсу
10:43
У 2021 році прикордонники частіше відмовляли у в’їзді в Україну, найбільше - росіянам
10:40
фотоБіля Криму "Оси" і "Смерчі" боролися з противником: навчання
10:12
Україні потрібно надати чіткі плани для руху в ЄС і НАТО – президент Литви
09:58
фотоТелеграми "НачШтабу" та "Черговий ООС" є російськими проєктами – заява
09:56
УЗ провела перші аукціони з оренди комерційних площ вокзалів
Усі новини...