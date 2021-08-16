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Головні новини неділі та ночі: "Талібан" у Кабулі, смерть мера Кривого Рогу

Понеділок, 16 серпня 2021, 08:00
Головні новини неділі та ночі: Талібан у Кабулі, смерть мера Кривого Рогу
ФОТО: The Times of Israel

Таліби увійшли у Кабул, мер Кривого Рогу Павлов знайдений мертвим – актуальні новини 15 серпня і ночі.

Про "Талібан" у Кабулі

В Афганістані таліби провели наступ на столицю Кабул з усіх напрямків, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Бойовики руху "Талібан" звільняють в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі.

Президент Афганістану Ашраф Гані з двома своїми соратниками залишив країну.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що зробив все, щоб запобігти кровопролиттю в Кабулі.

Бойовики "Талібану" заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Прессекретар політичного офісу "Талібану" Мохаммад Наїм заявив у неділю, що "війна в Афганістані закінчилася", і закликав міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Про смерть мера Кривого Рогу

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович написав, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий.

Президент Володимир Зеленський заявив, що контролюватиме хід справи про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про інші важливі новини

Центри вакцинації у столиці призупинять свою роботу 23 та 24 серпня у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності.

Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук заявляє, що компанія Red Bull знімала відео дрифту на Софійській площі для популяризації бренду, а також до Дня прапора та Дня Незалежності, і що після таких проектів компанія завжди прибирає.

На початку наступного тижня погоду майже на всій території України визначатиме спекотна та суха повітряна маса, при цьому температура повітря підніматиметься протягом кількох днів.

У Карпатах ввечері в неділю знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав днем раніше.

Через взяття під контроль "Талібаном" Кабулу зі столиці Афганістану українським літаком  евакуювали 80 осіб, у тім числі 8 українців.

Українська правда

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Теми: світУкраїна
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