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Главные новости воскресенья и ночи: "Талибан" в Кабуле, смерть мэра Кривого Рога

Понедельник, 16 августа 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: Талибан в Кабуле, смерть мэра Кривого Рога
ФОТО: The Times of Israel

Талибы вошли в Кабул, мэр Кривого Рога Павлов найден мертвым – актуальные новости 15 августа и ночи.

О "Талибане" в Кабуле

В Афганистане талибы провели наступление на столицу Кабул по всем направлениям, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.

Президент Афганистана Ашраф Гани с двумя своими соратниками покинул страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сделал все, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.

Боевики "Талибана" заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Пресс-секретар политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил в воскресенье, что "война в Афганистане закончилась", и призвал международное сообщество к мирным отношениям.

О смерти мэра Кривого Рога

Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым в собственном доме.

Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадим Рабинович написал, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был убит.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход дела о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

О других важных новостях

Центры вакцинации в столице приостановят свою работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости.

Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук заявляет, что компания Red Bull снимала видео дрифта на Софийской площади для популяризации бренда, а также ко Дню флага и Дню Независимости, и после таких проектов компания всегда убирает.

В начале следующей недели погоду почти на всей территории Украины будет определять жаркая и сухая воздушная масса, при этом температура воздуха будет подниматься в течение нескольких дней.

В Карпатах вечером в воскресенье нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился днем ранее.

Через взятия под контроль "Талибаном" Кабула из столицы Афганистана украинским самолетом эвакуировали 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Украинская правда
Темы: мирУкраина
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