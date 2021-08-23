Новини 23 серпня: саміт Кримської платформи, перспектива України в ЄС

У Києві відбувся перший саміт Кримської платформи за участі 46 делегацій, у Єврокомісії не бачать шансів для запуску процедури членства України у найближчі роки — актуальні новини 23 серпня.

Про Кримську платформу

Виступаючи на відкритті саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський заявив, що наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим і сподівається, що спільні зусилля держав в рамках Кримської платформи змусять РФ почати переговори про повернення півострова.

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.

Загальні потенційні збитки України від тимчасової окупації Росією Криму оцінюються в понад 100 млрд доларів США — Шмигаль.

Сполучені Штати зберігатимуть санкції проти Росії, поки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі — про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм.

У Кремлі вважають саміт "Кримської платформи" в Києві антиросійським і вкрай недружнім заходом.

Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму.

Учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію — вона містить зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії.

Про Україну та ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС у найближчі 3-5 років.

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